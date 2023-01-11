وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن التحقيق عهد إلى الشرطة القضائية الفرنسية، موضحة أن الحصيلة الأولية لضحايا عملية الطعن بلغت ستة جرحى بينهم شخص في حالة حرجة، مضيفة أنه تم نقل المشتبه به إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه عدة مرات من قبل الشرطة الفرنسية لتحييده.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم داخل محطة مترو "جار دو نور" التابعة لمترو باريس في الدائرة العاشرة بفرنسا والتي نفذها شخص باستخدام سلاح أبيض، وذلك قبل تحييده من قبل الشرطة وإصابته بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين من قبل خدمات الطوارئ في موقع الحادث.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسية "جيرالد دارمانان" إلى موقع الحادث.

يذكر أن ضابط شرطة فرنسي أصيب بجروح طفيفة من قبل منفذ هذا الهجوم، موضحة أنه لا تزال أسباب ودوافع منفذ الهجوم غير معروفة حتى الآن ولا طبيعة السلاح الذي استخدمه المهاجم في الوقت الحالي.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" عبر - في تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" - عن شكره لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم وشجاعتهم على التعامل مع منفذ الهجوم.