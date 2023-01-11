السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بينهم صينية لخطفهم شابين صينيين لسرقتهم بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية كل من والمستشار معتز نور الدين محمد ، والمستشار إبراهيم حسيني إبراهيم، وأمين السر محمد عثمان، السجن 3 سنوات لكل من " ع.ع.ن" و" م.م.ا" و " م.ا.ح" و " خ.ج.ت"، لاتهامهم بخطف كل من "ي.ك.ي" و "م.ش".

تعود أحداث القضية رقم 2382 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما وسرقتهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي الإسكندرية قيام المتهمين كل من " ع.ع.ن" ضابط سابق و " م.م.أ" صاحب محل لبيع الانتيكات و " م.ا.ح" عاطل و " خ.ج.ت" صينية الجنسية وشهرتها وردة بخطف المجني عليهما "ي.ك.ي" صيني الجنسية ، وشهرته هارون ويعمل مساعد مدير شركة هواتف محمولة مقيم محافظة القاهرة و " م.ش" صيني الجنسية ، وشهرته موسي ويعمل بشركة هواتف محمولة بمحافظة القاهرة ، وذلك بعد قيام المتهمة الرابعة الصينية الجنسية باستدراج المجني عليهما عن طريق أحد المواقع الاباحية ، وطلبت منهم الحضور الي محافظة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي وعند حضورهم ، فؤجوا بالمتهم الاول وبحوزته سلاح ناري طبنجة، وباقي المتهمين بخطفهم الي مكان مهجور بطريق العامرية والاستيلاء منهم علي مبلغ 6 آلاف دولار أمريكي وهاتفين محمولين وتركهم وفروا هاربين.

بتقنين الإجراءات وتم إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.