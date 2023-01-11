السجن 10 سنوات لمتهم بالاعتداء على فتاة فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم طهطا عندما تلقى رئيس مباحث قسم طهطا بلاغا من المجني عليها بقيام المتهم الاعتداء عليها ومحاولة التحرش بها فى مسكنها، وبعد تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ص.ع.ا"47 سنة مشرف أول مكتبات، بالسجن 10سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليهما "م.ع" و"ع.خ" بأن أطلق عليهما النار من بندقية آلية بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله، وعماد محمد عبدالرحمن، بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2010 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهما بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث اشترك مع آخرين بإطلاق النار على المجنى عليهما بسبب حدوث مشاجرة بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.