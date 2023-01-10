السجن 10 سنوات لمتهم بقتل شخصين بسبب مشاجرة فى مركز سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله، وعماد محمد عبدالرحمن، بأمانة سر محمد عبدالحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2010 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهما بعد إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث اشترك مع آخرين بإطلاق النار على المجنى عليهما بسبب حدوث مشاجرة بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.م.ا" 29 سنة عامل و"م.م" بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ا.ع"، والشروع فى قتل المجنى عليه "م.ف" بعد خطفهما بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخر وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافهم على تجارة المخدرات فقام المتهمان بخطف المجنى عليهما إلى أحد الأماكن النائية بعد استدراجهما، وقاما بإطلاق النار عليهما من بنادق آلية كانت بحوزتهما، ما أسفر عن مصرع الأول الآخر، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.