الزراعة: علاج وفحص أكثر من 400 رأس ماشية مجانا لصغار المربين في القليوبية

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة بيطرية في محافظة القليوبية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين .

‏قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار وتلقيح صناعي باستخدام منظار البطن بسلالات اجنبية عالية الانتاجية ل 87 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع ل 153 وعلاج الطفيليات ل 124 حالة وتم عمل 7 عمليات جراحية وتم تحصين 64 بالتحصينات الغير سيادية باجمالي 435 حالة لدي 215 مربي.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قد وجه هيئة الخدمات البيطرية والمعاهد البحثية وصندوق التأمين على الماشية وكذلك مديريات الطب البيطري في المحافظات والوحدات البيطرية في القرى بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وصغار المربين مع زيادة الدور التوعوى لحثهم على الاستجابة لحملات التحصين والقوافل البيطرية وتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض أيضا نشر ثقافة التأمين على المواشي نظرا لأهميته في حماية الثروة الحيوانية وتعويض المربين في حالة النفوق أو السرقة.

كما وجه بتوفير كافة اللقاحات البيطرية لحملات التحصين مع تكثيف أيضا القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المربيين في القرى والنجوع .