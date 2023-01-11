اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 08:18 م
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الرقابة الإدارية والتجارية بتموين البحر الأحمر تشن حملة مكبرة لضبط أسعار السلع.. صور

الأربعاء، 11 يناير 2023 07:57 م
الرقابة الإدارية والتجارية بتموين البحر الأحمر تشن حملة مكبرة لضبط أسعار السلع.. صور جانب من الحملة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شن فرع هيئة الرقابة الأدارية بمحافظة البحر الأحمر، بالاشتراك مع الرقابة التجارية بمديرية تموين البحر الأحمر حملة مكبرة للرقابة على معارض السلع الغذائية بالمحافظة، والتأكد من توافر السلع الغذائية الاساسية بكميات كبيرة والرقابة على اسعار السلع وعدم المغالاة في الاسعار ومحاربة الغلاء 
 
وترأس الحملة المقدم  احمد سمير عضو هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، والمهندس أحمد الدقاق مدير عام الرقابة التجارية بتموين البحرالاحمر، وعضوية احمد عبدالحميد مهران وعصام مصطفي مفتشي الرقابة التجارية.
 
 وتضمنت الحملة المرور علي معارض أهلًا رمضان بمناطق بشارع المصالح بجوار مجمع خدمات الغردقة للخضار والفاكهة، والمعرض المقام بميدان الدهار والمعرض المقام بمنطقة الاتوبيس بشارع النصر 
وتم التأكيد على توفير السلع الغذائية الاساسية بكميات كبيرة وبأسعار أقل من مثيليتها بالاسواق والمحلات التجارية بنسبة 20 ٪؜ وبجودة عالية. 
 
واكدت علي العمل علي إقامة تلك المعارض على مستوى مدن المحافظة وتم التنبيه على العارضين بعدم ارتفاع الأسعار.
 
جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)
 

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