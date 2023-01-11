"التراث الثقافى البحرى للبحر الأحمر" فى ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه ، ندوة بعنوان "التراث الثقافي البحري للبحر الأحمر"، خلال يومي 17-18 يناير 2023 بمكتبة الإسكندرية من الساعة 10 صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بمركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

يشارك في الندوة كوكبة من الأكاديميين والباحثين ، حيث سيتم تقديم عدد من المداخلات حول التاريخ البحري للبحر الأحمر في العصور القديمة والوسطي، وكذلك حول أهم المشروعات البحثية التي تمت في المنطقة في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه.

تأتي الندوة في إطار تزايد الاهتمام بالتراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه في البحر الأحمر على امتداد ساحليه الشرقي والغربي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات البحثية على السواحل وفي المياه الإقليمية المصرية والسعودية بهدف اكتشاف وتوثيق ذلك التراث وحمايته.