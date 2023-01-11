كتب: أحمد جمعة

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، أن منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات رئيسية فى العاصمة باريس يحمل الجنسية الليبية، مشيرة إلى أن المتورط يبلغ عمره 23 سنة بعد وصوله إلى فرنسا عام 2020.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن المتورط نفذ سابقًا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل، ولكن فرنسا لا ترحل إلى ليبيا، مؤكدة أن الشرطة تعاملت مع الموقف وقد أُصيب المهاجم ونقل إلى المستشفى، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قبل قليل.

وأعلن مكتب المدعى العام فى باريس فتح تحقيق في حادث عملية الطعن التى وقعت فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، داخل محطة مترو "جار دو نور" التابعة لمترو باريس فى الدائرة العاشرة فى فرنسا.