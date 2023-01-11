الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 10 أيام.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 10 أيام.. رئيس الوزراء يتابع موقف البضائع المفرج عنها بالموانئ.. وإجمالى ما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر الماضى بلغ 8.5 مليار دولار.

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