اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 09:41 م
أكرم القصاص
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ارتفاع فى أسعار البقالة فى أستراليا.. والبطاطس والزيوت على رأس القائمة

الأربعاء، 11 يناير 2023 08:24 م
ارتفاع فى أسعار البقالة فى أستراليا.. والبطاطس والزيوت على رأس القائمة التضخم فى أستراليا
وكالات

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زيادة كبيرة تشهدها الأسعار فى أستراليا، خاصة فيما يتعلق بالبقالة، رغم محاولات كبيرة لاحتوائها، تزامنا مع موسم الأعياد، حيث تدور التوقعات حول موجة أكبر من التضخم خلال عام 2023.

 

وتأتي هذه الزيادة نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والوقود، حيث سعت الحكومة إلى احتوائها، فى العام الماضي عبر تخفيض الضريبة المرتبطة بها لمدة 6 أشهر، إلا أنها استعادت مستواها مرة أخرى فى سبتمبر الماضي، وهو ما أثر سلبا على أسعار المنتجات.

 

وتعد البطاطس، وزيوت القلي، بالإضافة إلى منتجات الألبان والشيكولاتة، أكثر المنتجات التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار.

 


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التضخم فى أستراليا

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الأزمة الأوكرانية

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