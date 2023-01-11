ارتفاع فى أسعار البقالة فى أستراليا.. والبطاطس والزيوت على رأس القائمة

وكالات

زيادة كبيرة تشهدها الأسعار فى أستراليا، خاصة فيما يتعلق بالبقالة، رغم محاولات كبيرة لاحتوائها، تزامنا مع موسم الأعياد، حيث تدور التوقعات حول موجة أكبر من التضخم خلال عام 2023.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الطاقة والوقود، حيث سعت الحكومة إلى احتوائها، فى العام الماضي عبر تخفيض الضريبة المرتبطة بها لمدة 6 أشهر، إلا أنها استعادت مستواها مرة أخرى فى سبتمبر الماضي، وهو ما أثر سلبا على أسعار المنتجات.

وتعد البطاطس، وزيوت القلي، بالإضافة إلى منتجات الألبان والشيكولاتة، أكثر المنتجات التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار.