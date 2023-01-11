مسؤول أوروبى: اقتصاد أوروبا يتعرض لانكماش.. والتضخم بلغ ذروته

وكالات

قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني، إنه من الواضح أن التضخم قد بلغ ذروته في الاتحاد الأوروبي، ولكن من المرجح تجنب حدوث حالة من الركود العميق.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جينتيلوني القول، "إن الاحتمال هو تعرض الاقتصاد الأوروبي لانكماش خلال أشهر الشتاء، لكن ربما لا يحدث ركود عميق في حال عرفنا كيفية وضع السياسات الصحيحة في مكانها".

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الأساسية خلال الأشهر الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تطبيق اليورو، يصر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على وجوب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لمعالجة زيادة الأسعار الأساسية التي تسارعت إلى مستوى قياسي في ديسمبر الماضي.