إقامة ندوات لتوعية المواطنين وتيسيرات لتراخيص المحال العامة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول علي ترخيص طبقا لقانون المحال العامة الجديد وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم والتوعية بمزايا القانون وحسهم على التقدم وتوفيق أوضاعهم.

ووجهت نائب محافظ البحيرة الوحدات المحلية بعقد ندوات توعوية بمزايا وتيسيرات القانون الجديد، كما تقوم اللجان الفنية بالمرور على أصحاب المحال وتوزيع اللافتات والملصقات الدعائية وتوضيح أهمية ترخيص المحال والمستندات المطلوبة ومميزات القانون.

من الجدير بالذكر أن قانون المحال العامة الجديد يسهم فى اختصار الدورة المستندية والقضاء علي البيروقراطية والتسهيل على المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات .

حيث يتم التعامل من خلال منظومة "الشباك الواحد" بالمركز التكنولوجى ووحدة إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وعددهم 15 مركز مزودين بمقاعد إنتظار وخدمة النداء الآلى، بالإضافة إلي عدم وجود رسوم سنوية، فضلاً عن مراعاة المواطنين من كبار السن وذوي الهمم المتقدمين للحصول على الخدمة.