إقامة أول غابة شجرية بوادى النطرون في البحيرة على مساحة 304 فدان

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن المحافظة تخطو خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية علي أرض الواقع لدعم الإستثمار الجاد للوصول إلي تنمية زراعية وصناعية كبيرة خاصةً المشروعات المرتبطة بالموارد الصديقة للبيئة، نظراً لما تمثله تلك المشروعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والإقتصاد الوطني.

مشيرة إلي أن إستضافة مصر لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 يعد أكبر دليل على دعم الدولة لمثل هذة المشروعات.

كما أشارت نهال بلبع، إلي أهمية مشروع الغابة الشجرية بوادي النطرون بمساحة 304فدان ودوره الذي يهدف إلي استغلال الناتج من محطات معالجة الصرف الصحي، والتوسع فى المساحات الخضراء وتوفير المئات من فرص العمل المباشرة لأبناء المحافظة بالإضافة إلي أهمية المشروع لدعم الإقتصاد الوطني بتوفير الاحتياجات من الأخشاب اللازمة للسوق المحلية، إضافة إلي التخلص من مياه الصرف الصحي حيث أن هذه الغابات تعتمد في ريها على مياه الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال جولتها بمركز وادى النطرون بمرافقة اللواء أحمد عباس السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية.

واكدت نائب محافظ البحيرة على تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم

، كما أشارت إلي أن المناطق الصناعية بالبحيرة تملك فرص واعدة بما تملكه من قدارت فنية وبشرية كبيرة، كما أنه جارى إستكمال أعمال الترفيق بالمنطقة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون.

واوضحت نائب محافظ البحيرة أنه سيتم وضع جدول وخطة زمنية لتنفيذ وزراعة الغابة الشجرية بمجرد نهو إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة.

من الجدير بالذكر أن الغابة الشجرية بوادي النطرون من المقرر زراعتها بشجرة "السيسبانيا" وهي من الأشجار سريعة النمو حيث يمكن تحقيق الإنتاجية منها بعد 18 شهر هي دورة نمو الشجرة، كما أنه سيتم إستخدام تكنولوجيا ألمانية وبلجيكية لتحقيق أفضل جودة وأكبر إنتاجية للمشروع فى وقت قياسي، هذا بالإضافة إلي توفير أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.