اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 يناير 2023 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطى بالعياط

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:00 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطى بالعياط انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة العياط، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة العياط، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص نقلوا جميعا إلى المستشفى .
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة