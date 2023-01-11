اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 02:54 م
أكرم القصاص
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إحالة 98 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى فى البحيرة 

الأربعاء، 11 يناير 2023 01:07 م
إحالة 98 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى فى البحيرة  محافظة البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددة على ضرورة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية. 
 
 أسفرت تلك الحملات عن إحالة 98 من العاملين بمركزى الدلنجات وشبراخيت للتحقيق، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى .
 
يذكر أن الحملات التى قامت بها مؤخرا الجهات الرقابية بمركز شبراخيت، أسفرت عن إحالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية  للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانونى ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

 


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