اليوم السابع
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إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى بتهمة قتل طفل ومسن فى مشاجرة بالمطرية

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:10 م
إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى بتهمة قتل طفل ومسن فى مشاجرة بالمطرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، بإحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم، لاتهامهم بقتل طفل ومسن في مشاجرة  بينهم بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة المطرية.
 
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة في منطقة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمكن رجال المباحث من السيطرة عليها.
 
وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين 6 اشخاص، مما أسفر عن مصرع طفل ومسن بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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