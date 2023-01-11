أمريكا تمدد حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب كورونا

مددت وزارة الصحة الأمريكية، الأربعاء، حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة كورونا مما يسمح لملايين الأميركيين بالاستمرار في الحصول على فحوصات ولقاحات وعلاجات بالمجان.



وتم إعلان حالة الطوارئ أول مرة في يناير 2020 مع بدء جائحة فيروس كورونا وتم تمديدها كل 3 أشهر منذ ذلك الحين. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بموجبها هذا الأسبوع.



وأظهرت أحدث بيانات للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 67 ألفاً في المتوسط اعتباراً من 4 يناير مع تسجيل حوالي 390 وفاة مرتبطة بالفيروس يومياً.



وقال مسؤولون بإدارة بايدن في نوفمبر إن احتمال زيادة الإصابة بكوفيد في الشتاء والحاجة لمزيد من الوقت لنقل مبيعات أدوات الفحص واللقاحات والعلاج إلى السوق الخاصة عاملان ساهما في قرار عدم إنهاء حالة الطوارئ في يناير.