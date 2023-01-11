أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كافة السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت، وتأمين مخزون إستراتيجي من كافة السلع الأساسية.

وأعلنت وزارة التموين أسعار بعض السلع في المعارض التي تم افتتاحها، حيث يتم طرح الأرز الأبيض بمعارض أهلا رمضان نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها، واللحمة البلدي 130 ‏جنيها، وسعر كيلو السكر من 14.5 إلى 16 جنيها، وتتوسع الوزارة في إنشاء عدد ‏كبير من تلك المعارض بكل محافظة بحد أدنى 5 ‏معارض طبقا لتوجيهات الدكتور على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، كما ستعمل معارض "أهلا رمضان"، بالتزامن مع المجمعات ‏الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يرغب في الاشتراك بها، إضافة إلى إعداد ركن بكل سلسلة ‏تجارية تحت مسمى "أهلا رمضان".

على جانب آخر قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زياد معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بأسعار مخفضة في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفى لعدة أشهر، كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ منتجات السلع أولا بأول.