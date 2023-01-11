أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-1-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وليسيكو مصر، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومصر للفنادق.



البورصة تربح 5 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 897.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.93%، والعرب على 9.66%، واستحوذت المؤسسات على 41.20% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 30.2 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 264.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 158.1 مليون جنيه، 138 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 15528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2735 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 19028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6385 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 65.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.03%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 103.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.23%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.35%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائف استثمار شركة صناديق المؤشرات بسعر إغلاق 16.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.56%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 6.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.31%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.19%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.68%.