10 آلاف طالبة وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"آداب سوهاج"

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للاطمئنان علي سير أعمال لجان الامتحانات للفصل الدراسى الأول بكلية الآداب، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة علي حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات والاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الكنترولات، وأن يتم التصحيح داخلها من الهيئة المكلفة بذلك.

وخلال جولته تفقد الدكتور عبد الناصر يس القاعات واللجان للتأكد من جودة الأماكن التي تتم بها الامتحانات وتوافر كل الأدوات والخدمات الطبية التي تساعد على أداء الامتحان وسيرها بسهولة ويسر، مؤكداً على منع استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الغش أو الشغب داخل اللجان.

وأضاف الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية أنه يؤدي الامتحانات ١٠ آلاف طالبة وطالبة، موزعين على 130 لجنة امتحانية، موضحاً أن الامتحانات تتم علي فترتين، وتستمر حتي يوم 26 من يناير الجارى.