يبيع الوهم فى كبسولة.. القبض على ممرض ينتحل صفة طبيب بالزقازيق ويروج لوصفات طبية

الشرقية - إيمان مهنى

وكانت الأجهزة الرقابية، تلقت شكاوي من المواطنين بتعرض صحتهم للخطر بسبب تناول وصفات طبية تدعي "قاهر السكر"، اشتراها بعد مشاهدته إعلانا ترويجيا لها من مواقع التواصل الاجتماعي.

على الفور شكلت حملة مكبرة من هيئة الرقابة علي الدواء الدكتور أحمد حسن والدكتور وليد القاضي، التفتيش الصيدلي، العلاج الحر الدكتور محمود المسلمي والدكتورة ريم طارق، والغش التجاري عبداللطيف النجار"، والتي قامت بمداهمة المركز والذي تبين وجود مئات العبوات الدوائية التي تحتوي. علي كبسولات بها بها مواد غير معروفة، لواصفات علاجية يدعي أنها وصفة تقضي علي المرض بشكل نهائي، مثل قاهر السكر، قاهر النقرص، تجديد الكلي وغيرها.

كما عثر علي روشتات تحمل اسم المركز، مدون فيها الوصفات المجهولة تقدم كروشته للمرضي، وقامت الحملة بالقاء القبض علي المتهم و إحالته للنيابة وتشميع المركز بعد التحفظ على المضبوطات.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامی زین العابدین والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب. تعود أحداث القضية رقم 2244 لسنة 2022 جنايات قسم ثانٍ العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1856 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 3 مارس الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين محمد م م ح، وفاطمة أ ح ع، 40 سنة، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه حسن م م ال، زوج المتهمة، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، حكما بالإعدام شنقا لربة منزل وآخر ؛ لاتهامهما بالاشتراك في قتل زوج المتهمة بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينهما في العاشر من رمضان.