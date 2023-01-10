ولايتا نيوجيرسي وأوهايو تنضمان لولايات أخرى فى حظر "تيك توك" على أجهزة الحكومة الأمريكية

أ.ش.أ

أعلنت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو الأمريكيتين اليوم الثلاثاء، إنهما تنضمان لولايات أخرى في حظر تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة.

وقال حاكم نيوجيرسي الديمقراطي فيل ميرفي - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه "إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا؛ سيتم أيضا حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات، منها هواوي وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تي.إي كوربوريشن وكاسبرسكي لاب" .

وذكر مكتب ميرفي أنه كانت هناك دواع مرتبطة بالأمن القومي بشأن بيانات المستخدمين التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها .

وفي السياق، قال حاكم أوهايو الجمهوري مايك ديواين إن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.

بدوره، أعرب "تيك توك" عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات الأمريكية، وأكد أن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، منعت 19 ولاية أمريكية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة "تيك توك