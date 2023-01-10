وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة الوظائف الإشرافية للتجديد على وظائف الإدارة التعليمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة التعليمية مدير ووكيل إدارة تعليمية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2020، مقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

وعلى جانب آخر تابع الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، امتحانات النقل للصف السادس الإبتدائي بهما، وتفقد أعمال الكنترول، والسجلات الإدارية، وخطوط السير، بمدرسة ظاظا الإبتدائية ومدرسة الورق،وأعضاء الكنترول بالمدرستين على النظام والانضباط في العمل وإدارة سير الإمتحانات بالمستوى المطلوب.