وزير المجالس النيابية: تعويض ما يقرب من 5 آلاف أسرة من أهالي النوبة المتضررين

محمد شرقاوى

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، أن ما تم تعويضهم حتى الآن يقترب من 5 آلاف أسرة من أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالى، مضيفا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعويض أى متضرر على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن كل من بنى على نهر النيل هو ملك للدولة لأنه فى حيز طرح النهر الدولة لا تقوم بهدم البيت ولكن سيتم إعطاء حق انتفاع لهم وليس ملكيه لأهالى النوبة.

وتابع المستشار علاء الدين فؤاد، أن كل من فقد أرضه فى بناء السد العالى سيتم تعويضه سواء بأرض بديلة أو 25 ألف جنيه على كل فدان، بالإضافة إلى إتاحة شقة بديلة للسكن فى جميع ارجاء الجمهورية، أو 225 ألف جنيه تعويض نقدى على التضرر لمن لا يرغب فى الشقة، مؤكدا أنه تلقينا 7130 طلب للتعويض من أهالى النوبة.