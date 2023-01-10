اليوم السابع
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وزارة الصحة: دعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية لتقديم خدمات مميزة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:36 م
وزارة الصحة: دعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية لتقديم خدمات مميزة دعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحى والخدمات العلاجية .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية وجاءت أهدافها متمثلة فى:
 
1- توزيع الخدمات وفقاً للاحتياج ما يسهم في جودة التخطيط الصحي
2- تحقيق العدالة ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية
3- توفير نفقات الانتقال والضغط على الطرق ووسائل النقل للتوجه إلى المستشفيات
4- الكشف المبكر عن الأمراض
5- تحسين معدلات أداء خدمات الصحة العامة
6- تحسين خدمات تنظيم الأسرة
7- الاستخدام الأمثل لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية
8- ترشيد استخدام الأدوية والمستهلكات 
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن للرعاية الصحية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة للتوجه للمستويات الأخرى، وقالت الوزارة إن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى للتغطية الصحية الشاملة.

الصحة

خدمات الرعاية الاولية

الوحدات الصحية

الكشف المبكر عن الأمراض

اليوم السابع بلس



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