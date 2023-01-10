وزارة الصحة: دعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية لتقديم خدمات مميزة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحى والخدمات العلاجية .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية وجاءت أهدافها متمثلة فى:

1- توزيع الخدمات وفقاً للاحتياج ما يسهم في جودة التخطيط الصحي

2- تحقيق العدالة ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية

3- توفير نفقات الانتقال والضغط على الطرق ووسائل النقل للتوجه إلى المستشفيات

4- الكشف المبكر عن الأمراض

5- تحسين معدلات أداء خدمات الصحة العامة

6- تحسين خدمات تنظيم الأسرة

7- الاستخدام الأمثل لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية

8- ترشيد استخدام الأدوية والمستهلكات