اليوم السابع
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هل تعانى من عدم وصول الدم للأطراف؟.. أعشاب تعالج هذا الأمر

الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:00 ص
هل تعانى من عدم وصول الدم للأطراف؟.. أعشاب تعالج هذا الأمر تعرف علي أطعمة تحسن وصول الدم للأطراف
كتبت فاطمة ياسر

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يعاني بعض الأشخاص من عدم وصول الدم للأطراف وخاصة خلال فصل الشتاء والسبب يرجع إلى برودة الطقس، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الشعور بالقلق والتوتر خوفًا من التعرض لمضاعفات صحية.
 
ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز وأهم أنواع الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في علاج عدم وصول الدم للأطراف، ومنها: 

الشطة

نعم لا تشعر بالإستغراب، فالشطة مشهورة باحتوائها على مادة الكابسيسين التي تعزز تدفق الدم إلى الجسم، وذلك عن طريق خفض ضغط الدم وتحفيز إطلاق أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية.

الزنجبيل

يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويعمل علي تعزيز تدفق الدم في الجسم بشكل كامل بداية من القلب إلى كافة أعضاء الجسم.

الثوم

له قدرة قوية على تقوية الدورة الدموية والحفاظ علي صحة القلب، وذلك لاحتوائه على مركبات الكبريت والأليسين مما يخفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية، ولذا يمكنك تناوله بشكل مستمر. 

الكركم

يتميز باحتوائه على مركب الكركمين وهو أكثر المركبات التي تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وبالتالي زيادة تدفق الدم إلى أطراف الجسم. 

البصل

يعتبر  مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة الفلافونويدية المفيدة لصحة القلب، حيث يساعد الانتظام على تناوله في تحسين الدورة الدموية. 
 

وصول الدم للأطراف

الأطراف

تعرف علي أطعمة تحسن وصول الدم للأطراف



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