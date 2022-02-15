اليوم السابع
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الشرطة البلجيكية تضبط 40 شخصًا فى عملية أمنية كبرى ضد تهريب المخدرات بأوروبا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:06 م
الشرطة البلجيكية تضبط 40 شخصًا فى عملية أمنية كبرى ضد تهريب المخدرات بأوروبا الشرطة البلجيكية -أرشيفية
كتبت هناء أبو العز

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أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، ضبط 30 شخصًا فى البلاد، بالإضافة إلى 10 آخرين بالخارج فى إطار عملية أمنية كبرى ضد تهريب المخدرات فى 6 دول أوروبية.

 

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، أن القوات نفذت 49 عملية بحث فى بلجيكا معظمها حول العاصمة بروكسل ومدينة "أنتويرب" الساحلية، فيما نفذت السلطات 60 عملية بحث فى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وهولندا، كما شاركت أيضًا قوات الشرطة الأوروبية (يورو بول).

 

وكانت قوات الادعاء قد أعلنت أنها أطلقت التحقيقات قبل عامين وكشفت خلالها عن شبكة تهريب دولية تضم مشتبهين أغلبهم من شرق أوروبا.


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