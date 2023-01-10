اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 04:56 م
أكرم القصاص
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تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية فى الفلبين

الثلاثاء، 10 يناير 2023 03:21 م
تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية فى الفلبين فيضانات ـ صورة أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

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حذرت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى مناطق واسعة بالبلاد خلال الأسبوع الجارى بسبب منخفض جوى.

وذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أن السلطات رصدت منخفضا جويا يقترب من جنوب شرق البلاد صباح اليوم، ومن المتوقع أن يتحول إلى عاصفة خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.. مشيرة إلى أنه ليس من المتوقع أن تتأثر الأنحاء الشمالية بالمخاطر الناجمة عن المنخفض الجوى.

وضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر الأحد الماضى، مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 
وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلو متراً جنوب بلدية باغانجا الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 143 كيلو متراً.

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