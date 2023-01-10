مديرية تموين بورسعيد تضبط محلين لحيازة طن خل منتهى الصلاحية

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة لمتابعة الأسواق للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية وغيرها من المنتجات التى تباع بالمحلات التجارية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مكثفة من الأجهزة التموينية والرقابية بإدارة تموين غرب وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وبقيادة طلعت البساطى مدير إدارة غرب وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن ومعاونه عصام العاصى من كبار مفتشى الرقابة .

واسفرت الحملة من ضبط محلين بدائرتى العرب والزهور بحوزتهما طن من "الخل" حيث قاما أصحابهما بالتلاعب بتواريخ الصلاحية وقاما بوضع ملصقات لمد فترة الصلاحية المنتهية بغرض الغش والخداع والتدليس ما يسبب أمراض خطيرة على المستهلكين نتيجة انتهاء الصلاحية بالمخالفة للقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.