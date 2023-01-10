محافظ المنوفية يتفقد وصول 11 معدة جديدة دفعة أولى لدعم منظومة المخلفات الصلبة

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وصول 11 معدة جديدة كدفعة أولى لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بإجمالي تكلفة بلغت ما يقرب من 21 مليونا و580 ألف جنيه، وذلك من إجمالى 21 معدة بتكلفة إجمالية 63 مليونا و750 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء مظهراً جماليأ وحضارياً.

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف المعدات الجديدة أمام مقر الديوان العام وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء عمر ادريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، ومدير الإدارة الفنية بالديوان العام، وتشمل المعدات 5 سيارات قلاب حمولة 10 طن ، 6 سيارات كسح وشفط مياة ، وأوضح المحافظ بأن معدات النظافة سيتم توزيعها على الوحدات المحلية للمساهمة في نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة ونقلها إلى المدفن الصحى الآمن بالسادات، فضلا عن التعامل الفورى فى شفط تجمعات بؤر مياه الأمطار خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المعدات والإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب، هذا وكلف المحافظ مدير الإدارة الفنية بالمراجعة الشاملة لصيانة معدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن وإعداد تقرير مفصل بكافة احتياجات المراكز من المعدات لإتخاذ اللازم.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن قطاع تحسين البيئة من أهم المحاور الرئيسية التى حظيت باهتمامه وبلغت جملة الإستثمارات 162 مليونا و345 ألف جنيه، وذلك ضمن العام المالى الحالى، مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتطوير وتحسين مستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً.