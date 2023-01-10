محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة الالتزام بأسعار السلع والتأكد من توافرها

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بأسعار السلع الإستراتيجية والتأكُد من توافرها بالمولات التُجارية والهايبر ماركت بالأسعار المقررة، ووضع الأسعار على كافة السلع بشكل واضح ومُعلن للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكُد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وقد تم المرور على عدد من المولات والمحال التُجارية ومحال الجملة والهايبرات بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، وتم التأكُد من توافر كافة السلع الإستراتيجية وخاصة الأرز وبأسعاره المعلنة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد "المحافظ"، على أصحاب الهايبرات بضرورة توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة الأرز، كما تم التنبيه بتنوع أنواع الأرز حسب نسبة الكسر لكل نوع لتتناسب جميع الأنواع مع كافة فئات المواطنين وعدم الانتظار حتى سحب جميع الكمية المعروضة، مؤكداً على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى ومُدن وأحياء المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكُد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

كما أكد "المحافظ"، على التصدي بكل قوة لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً بضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، علاوة على رصد ومراجعة المخازن الكبيرة للسلع الغذائية، ومصادرة السلع التي تم تخزينها بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار والسيطرة على انفلات الأسعار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً استمرار متابعته الشخصية لهذا الملف.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ورضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وجمال سرحان مدير إدارة التموين، ومفتشي التجارة الداخلية بمديرية تموين القليوبية، وممثلي مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة ومباحث التموين .



توافر الزيت بالأسواق



متابعة توافر الأرز_1



محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالأسعار



محافظ القليوبية يتابع توافر السلع الغذائية



مراجعة أسعار السكر