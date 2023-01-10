محافظ القليوبية يتفقد معرض "أهلاً رمضان" بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية فور تلقيه شكوى بخصوص نقص بعض السلع الأساسية بمعرض "أهلاً رمضان" بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، لحل جميع المشكلات وضخ كمية أكبر من المعروض لتُلبي احتياجات المواطنين بكافة فئاتهم من السلع الأساسية، والعمل على حلها فوراً على أرض الواقع، يُرافقه كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعادل عزيز مدير عام الشركة العامة لتجارة الجملة، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ورضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وخالد جودة مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، وممثلي مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة ومباحث التموين.

وتفقد "المحافظ"، أروقة المعرض بالكامل والذي يضُم 16 باكية لبيع كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن بشكل أساسي، لـ15 عارض، و5 باكيات مستخدمة كمخزن للعارضين، يتم فيها تخزين السلع الزائدة عن المعروض للسحب منها عند نقص أي سلعة بسبب زيادة الطلب على الشراء .

وأوضح "الهجان"، أنه تم حل مشكلة نقص الزيت والناتجة عن الإقبال الشديد من قبل المواطنين، وتم التواصل مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير كميات أكبر من المعروض ليستفيد جميع المترددين على المعرض، مؤكداً توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين (كالأرز، والزيت، والسكر، والسمن، والألبان، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والعدس، واللحوم، والدجاج).

فيما صرح "المحافظ"، بافتتاح معارض "أهلاً رمضان" وشوادر بمختلف قرى ومُدن المحافظة تِباعاً لتخفيف العبء علي المواطنين، بالإضافة إلي ضخ كميات أكبر من المعروض للسلع الأساسية وتخزينها بجوار المعرض لتلافي مشكلة نقص أي سلعه.

والتقى محافظة القليوبية، عددا من المواطنين أثناء تواجده بالمعرض لتذليل جميع عقباتهم، موجهاً بحل جميع المشكلات فوراً، ومنها قلة كمية اللحوم علي الفور تم توفير كمية كافية من اللحوم لتُلبي احتياج المواطنين.

ووجه "الهجان"، مدير المتابعة والرقابة بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض "أهلاً رمضان" علاوة علي المرور علي الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، للتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وعدم المُغالاة في الأسعار، مع التشديد بالالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع كل سلعة على حده، مؤكداً على ضرورة اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها، مع عرض تقرير يومي لحالة المعارض والأسواق بجميع أنحاء المحافظة.



استعراض أسعار السلع بالمعرض



إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة



الزيت بالمعارض



توافر السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان



خلال الجولة



خلال جولة المحافظ