محافظ أسوان: استعراض مشروع إنشاء قرية سياحية بيئية باستثمارات 100 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، دعم ومساندة المحافظة بالكامل لأى مشروعات استثمارية جادة، ولها جدوى اقتصادية وملاءة مالية، وعناصر لإنجاح المشروع، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان ، اليوم، الثلاثاء، برئيس مجلس إدارة فروع إحدى كبرى الشركات المتخصصة فى القرى السياحية البيئية والترفيهية، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، بجانب مديرى مركز المعلومات والتحول الرقمى ، والتخطيط العمرانى ، والاستثمار.

وخلال اللقاء شهد اللواء أشرف عطية عرض تقديمى عن أحد مشروعات الشركة بمصر، والمخطط تنفيذه شمال مدينة أسوان على مساحة 19.5 ألف م2 ، بطاقة 200 سرير، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وسيتم تخصيص 20 % من المساحة لإقامة المنشآت والشاليهات والغرف البيئية من المواد الطبيعية والمطاعم والقاعات والكافيهات والاستقبال، بالإضافة إلى تخصيص 80 % من المساحة للاند سكيب وزراعات الأورجنيك ، والبحيرات المائية والأماكن الترفيهية، فضلاً عن اعتماد المشروع على الطاقة النظيفة من الألواح الشمسية ليصبح مقصداً سياحياً للعائلات والأسر والعاملين بالشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الأفواج السياحية.

كما تناول العرض التقديمى الأنشطة التى يقدمها المنتجع سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو فنية أو رياضية، ووجه أشرف عطية بتشكيل لجنة برئاسة نائبة المحافظ لمراجعة كافة عناصر المشروع، وتقديم التيسيرات والتسهيلات الاستثمارية الممكنة له لضمان نجاحه وتنفيذه على الوجه الأكمل، وخاصة آليات تنفيذ المرافق العامة، وتوافق ذلك مع الإشتراطات البيئية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع في زيادة الطاقة الفندقية للمحافظة في ظل زيادة معدلات الحركة السياحية خلال الموسم السياحى، ولاسيما مع إقبال السائح على القرى والفنادق البيئية، واستمتاعه بالتنوع الثقافي والتراثى، علاوة على الطبيعة الخلابة والطقس المشمس.