محافظة الدقهلية تسترد صفحتها الرسمية بعد الاستيلاء عليها وتعتذر للمتابعين

وطمأنت محافظة الدقهلية المتابعين لصفحتها الرسمية وجميع أبناء المحافظة بأنه تم التصدى لهذه الهجمة بمجهودات الأجهزة المعنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من قام بهذه المحاولة.

وكانت قد كشفت محافظة الدقهلية عن الاستيلاء على الصفحة الرسمية الخاصة بالعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والخاصة بنشر أخبار المحافظة عليه، وتم نشر مقاطع فيديو عن الصيد والأكل الصينى.

ونجحت المحافظة فى استعادة الصفحة مرة أخرى، بعد الاستيلاء عليه من هاكرز، وتوقف بث الأخبار الخاصة بالمحافظة على الصفحة منذ صباح اليوم.