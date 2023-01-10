اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 يناير 2023 09:13 م
أكرم القصاص
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محافظة الدقهلية تسترد صفحتها الرسمية بعد الاستيلاء عليها وتعتذر للمتابعين

الثلاثاء، 10 يناير 2023 07:25 م
محافظة الدقهلية تسترد صفحتها الرسمية بعد الاستيلاء عليها وتعتذر للمتابعين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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قدمت الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية اعتذار عما تم نشره على الصفحة منذ قليل، وأكدت المحافظة فى بيانا لها، أن ما تم نشره لا يمت بأى صلة لنشاط المحافظة والهدف منه، حيث يرجع ذلك إلى محاولة تهكير الصفحة.
 
وطمأنت محافظة الدقهلية المتابعين لصفحتها الرسمية وجميع أبناء المحافظة بأنه تم التصدى لهذه الهجمة بمجهودات الأجهزة المعنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من قام بهذه المحاولة.

 

وكانت قد كشفت محافظة الدقهلية عن الاستيلاء على الصفحة الرسمية الخاصة بالعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والخاصة بنشر أخبار المحافظة عليه، وتم نشر مقاطع فيديو عن الصيد والأكل الصينى.

 

ونجحت المحافظة فى استعادة الصفحة مرة أخرى، بعد الاستيلاء عليه من هاكرز، وتوقف بث الأخبار الخاصة بالمحافظة على الصفحة منذ صباح اليوم.

 
 
 

الدقهليه

محافظة الدقهليه

الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهليه

تهكير صفحة محافظة الدقهليه



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