مالاوى تشيد بدعم المغرب لها فى مجال الزراعة

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أشادت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي كاترين غوتاني بالدعم الذي يقدمه المغرب لبلادها فيما يتعلق بالأسمدة الزراعية، مشددة على الأهمية البالغة لهذا الدعم ووقعه الإيجابي لدى المزارعين.



وأوضحت غوتاني هارا أن زيارتها إلى جانب الوفد المرافق لها للمغرب تهدف إلى توطيد التعاون البرلماني، والاطلاع على المكتسبات التي تحققت في عدة مجالات، لاسيما ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والطاقي والبيئي وكذا في مجال التعليم والصحة والشباب، مؤكدة أن المغرب ومالاوي يواجهان التحديات ذاتها وأنه من المهم تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من بعضهما البعض.



وهنأت هارا المنتخب المغربي لكرة القدم بمناسبة بلوغه نصف نهائي كأس العالم الذي أقيم قطر، وقالت "كل إفريقيا فخورة بإنجاز المنتخب المغربي".



