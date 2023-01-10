اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مالاوى تشيد بدعم المغرب لها فى مجال الزراعة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 12:00 ص
مالاوى تشيد بدعم المغرب لها فى مجال الزراعة مالاوى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي كاترين غوتاني بالدعم الذي يقدمه المغرب لبلادها فيما يتعلق بالأسمدة الزراعية، مشددة على الأهمية البالغة لهذا الدعم ووقعه الإيجابي لدى المزارعين.


وأوضحت غوتاني هارا أن زيارتها إلى جانب الوفد المرافق لها للمغرب تهدف إلى توطيد التعاون البرلماني، والاطلاع على المكتسبات التي تحققت في عدة مجالات، لاسيما ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والطاقي والبيئي وكذا في مجال التعليم والصحة والشباب، مؤكدة أن المغرب ومالاوي يواجهان التحديات ذاتها وأنه من المهم تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من بعضهما البعض.


وهنأت هارا المنتخب المغربي لكرة القدم بمناسبة بلوغه نصف نهائي كأس العالم الذي أقيم قطر، وقالت "كل إفريقيا فخورة بإنجاز المنتخب المغربي".


 


مالاوى

المغرب

المغرب ومالاوى

الزراعة

الأسمدة الزراعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة