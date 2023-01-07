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زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم الحسيمة شمال المغرب

السبت، 07 يناير 2023 12:57 م
زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم الحسيمة شمال المغرب مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن التلفزيون المغربي، اليوم السبت، وقوع هزة أرضية بقوة 5.3 درجة بإقليم الحسيمة شمال البلاد.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحسيمة.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة التاسعة و 12 دقيقة و 29 ثانية صباحا (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 21 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا.

 

 


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