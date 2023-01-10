كيف يمكن لمرضى السكر الوقاية من متغيرات كورونا الجديدة؟

كتبت فاطمة خليل

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا في الصين وبعض الدول، تتزايد مخاوف الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية مثل مرض السكري، مشاكل القلب، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الجهاز التنفسي، ومضاعفات الكلى، وما إلى ذلك، حيث يظلون أكثر عرضة لمخاطر أعلى إذا أصيبوا بكورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هناك العديد من الدراسات التي تُظهر أن الأشخاص المصابين بداء السكري عند الإصابة بفيروس كورونا، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد والالتهاب، وخطر أكبر للدخول إلى المستشفى، وخطر أكبر بالحاجة إلى دعم جهاز التنفس الصناعي، وزيادة خطر الوفاة.

يعاني مرضى السكري من ضعف في جهاز المناعة ما يجعلهم عرضة لمضاعفات خطيرة مع الالتهابات في الجسم، خاصة عندما يكون فيروس كورونا، إذا كنت مصابًا بداء السكري أو لديك أحد أفراد أسرتك مصاب بأي نوع من مرض السكري، فاستعد لأزمة الوباء غير المتوقعة.

ما يمكنك فعله للحفاظ على نفسك وعائلتك في مأمن من كورونا إذا كنت مصابًا بمرض السكري

-التقيد ببروتوكول الوقاية من كورونا فيما يتعلق بممارسات النظافة وغسل اليدين بالصابون أو تعقيم اليدين، إلخ.

-تجنب المغامرة بالخارج قدر الإمكان، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فاتبع إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صحيح.

-تناول أدويتك بانتظام ولا تتخطاها مرة تلو الأخرى تأكد من أن لديك مخزون كافٍ من أدوية مرض السكري الخاصة بك.

-احتفظ دائمًا بالأدوية الخاصة بك لعلاج نقص السكر في الدم أو أي حالة مرضية أخرى في متناول اليد.

-افحص نسبة السكر في الدم بانتظام وتأكد من أنك في نطاق تحكم جيد.

-تأكد من أنك تحمل أو لديك إمدادات الأنسولين الإضافية في حالة عودة الإغلاق.

-لا تخزن الأدوية والإمدادات بدافع الذعر، حيث ستضمن الحكومة الإمداد المستمر بالأدوية.

-لا تداوي نفسك استشر طبيبك المعالج دائمًا قبل استخدام أي دواء.

-انتبه لعلامات نقص السكر في الدم أو الحماض الكيتوني السكري يمكن أن تتسبب هذه الحالة في حدوث مضاعفات تهدد الحياة بين مرضى السكرى، وغالبًا فى مرضى السكرى من النوع الأول.

يمكن أن تحدث عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفى من الأنسولين لتحويل الجلوكوز إلى طاقة، ما يتسبب في تكسير الدهون ويؤدي إلى تراكم الأحماض التي تسمى الكيتونات في الدم.

-أثناء الوباء، يجب أن يعتبر الأشخاص المصابون بالسكري الحفاظ على نمط حياة صحي واتباع روتين أمرًا ضروريًا لا تفوت الأنشطة البدنية وابدأ في المنزل.

-تأكد من اتباع نظام غذائي مغذي تجنب الأطعمة المقلية لأنها قد تعرقل حالة مرض السكري لديك.

-ابقِ على اتصال مع طبيبك إذا كانت مستويات السكر في الدم تتقلب بشكل متكرر، فلا تتردد في طلب المساعدة الطبية.