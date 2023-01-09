مركز جماليا الروسى: انتشار العشرات من سلالات كورونا المختلفة عن أوميكرون

كتبت أمل علام

كشف الدكتور ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز أبحاث جماليا الروسى، عن أن السلالات المنتشرة حاليًا هي سلالات هجينة ظهرت في عملية التبادل الجيني بين متغيرات الفيروسات المختلفة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال: تنتشر العشرات من سلالات فيروس كورونا المختلفة حاليًا في روسيا، وهي تختلف اختلافًا كبيرًا عن سلالة اوميكرون الأصلية، موضحا، إنه من الضروري الخروج بحرف يوناني آخر لهذه السلالات بالفعل.

وقال جينتسبيرج لوكالة تاس: إن "التنوع الموجود حاليًا ويحيط بنا هو عشرات السلالات المختلفة التي تسبب مرضًا مشابهًا لعدوى فيروس كورونا". "المتغيرات المتداولة حاليًا لسلالات Omicron ، هذه المؤتلف مع الحرف X ، تختلف اختلافًا كبيرًا جدًا عن سلالة Omicron الأصلية، وسيكون من المهم الخروج بحرف يوناني جديد لهم."

وأشار العالم، إلى أن السلالات المنتشرة حاليًا هي سلالات هجينة ظهرت في عملية التبادل الجيني بين متغيرات الفيروسات المختلفة.

وقال جينتسبيرج: "لذلك ليس صحيحًا تمامًا أن نسميهم اوميكرون، من الناحية الجينية، هذا تبادل كامل، بالأساس من سلالتين".

في السابق، قال خبراء منظمة الصحة العالمية إن متغير XBB.1.5 Omicron ، المعروف باسم "Kraken" ، الذي تم اكتشافه في أواخر عام 2022 في نيويورك، هو البديل الفرعي الأكثر عدوى من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه حتى الآن، وفي غضون ذلك، خلصت المنظمة إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أنها تسبب مرضًا شديدًا بشكل خاص، اعتبارًا من اليوم، تم اكتشاف "Kraken" في 28 دولة، وفقًا لوكالة الرقابة الصحية الروسية، لم يتم اكتشافه في روسيا بحلول 7 يناير.

ووفقًا للوكالة، فإن سلالة اوميكرون هي السائدة حاليًا في روسيا، خلال الأسابيع الماضية، تراوحت حصة متغير BA.2 بين 1.9% و 23.9%، فيما تراوحت حصة BA.5 بين 66.7% و96.5%.