أعراض لسرطان البنكرياس تظهر بعد تناول الطعام.. منها الشعور بالانتفاخ

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تكون أعراض السرطان مستترة، وفي بعض الأحيان يمكن أن تظهر في وظائف الحياة اليومية الأساسية وفي أحيان أخرى يمكن أن تظهر في الجسم، حتى بعد الوجبات.

سرطان البنكرياس هو مرض مؤلم للغاية وله معدل وفيات مرتفع، حيث يعيش 7% فقط من المرضى لسنوات أو أكثر، ويمكن أن يظهر غالبًا في الجسم عندما يصل المرض إلى مرحلة متقدمة.

في كثير من الأحيان، يتم تشخيصه لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 عامًا وما فوق، ولكن لا يزال من الممكن أن يحدث عند الشباب، يقول الخبراء أن بعض أعراض سرطان البنكرياس قد تظهر بعد تناول الطعام حسب موقع " timesnownews".

ألم المعدة:



بحسب دراسة نشرت في مجلة المجلة الطبية البريطانية في عام 2014 ، اشتكى بعض مرضى سرطان البنكرياس من الألم والإحساس بالرفرفة في المعدة قبل تشخيص إصابتهم بالمرض. بينما يمكن أيضًا التلميح إلى ضيق في الجهاز الهضمي يقول الأطباء أنه في معظم الحالات قد يكون ذلك علامة تحذيرية على أن البنكرياس لا يعمل بشكل صحيح - نتيجة للورم.

الشعور بالانتفاخ:



وفقًا لأبحاث السرطان، ليس من الطبيعي الشعور بالانتفاخ بعد تناول الوجبة، يمكن أن يحدث بعد تناول طعام غير صحي بسبب تراكم الغازات والسوائل في المعدة، ومع ذلك ، إذا كان هناك ألم في المعدة ، فقدان الشهية، الشعور بالشبع بسرعة كبيرة ، أو يحدث انتفاخ في البطن أكثر من 12 مرة في الشهر بعد تناول الوجبة ، فقد يشير ذلك إلى خطر الإصابة بالسرطان.

الضائقة الهضمية:



فقدان الشهية وعسر الهضم من الأمور الشائعة أيضًا لدى مرضى سرطان البنكرياس، وذلك لأن السرطان يمكن أن يقلل من إنزيمات المعدة التي تساعد على تكسير الطعام. كما أنه يغير قوام الأمعاء ويؤدي إلى الإسهال والإمساك.

أصوات الغرغرة في المعدة:



يمكن أن تحدث أصوات الغرغرة في المعدة أيضًا بسبب سوء امتصاص الطعام الناتج عن عدم كفاية إنزيمات البنكرياس. إذا كنت تسمع هذا كثيرًا ، فاستشر طبيبًا على سبيل الأولوية.

قد يُبلغ مرضى سرطان البنكرياس أيضًا عن الأعراض التالية:

اليرقان

اصفرار الجلد والعينين

البول الداكن

براز فاتح اللون

حكة في الجلد

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