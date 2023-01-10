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عزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمسجد الحامدية الشاذلية مساء اليوم

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:37 ص
عزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمسجد الحامدية الشاذلية مساء اليوم خالد عبد الباسط عبد الصمد
كتب على عبد الرحمن

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تٌقيم أسرة القارئ الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، مساء اليوم، الثلاثاء، عزاء خالد عبد الباسط محمد عبد الصمد ، نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الذى توفى أمس الإثنين، ومن المقرر أن تقيم أسرة الشيخ الراحل عزاء "خالد" فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين فى محافظة الجيزة.
 
والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ولد في الأول من يناير عام 1927 في مدينة أرمنت التابعة لمحافظة قنا في ذلك الوقت، و ألحقه والده بٌكتاب القرية وأتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغ سن العاشرة، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد الدينى في أرمنت، وتعلم القراءات وعلوم القرآن وهو في سن الخامسة عشر من عمره على يد الشيخ محمد سليم حمادة.
 
تأثر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالشيخ محمد رفعت، وقال عنه: "كنت أمشى مسافات طويلة جدا تصل إلى 5 كيلومترات لأستمع إلى القرآن بصوت الشيخ رفعت من خلال جهاز الراديو الوحيد الموجود عند أحد أثرياء البلدة"، وسجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عدة تلاوات أشهرها التى سجلت بالحرم المكى والمسجد النبوى الشريف، ولقب بعدها بـ"صوت مكة"، و"صاحب الحنجرة الذهبية"،و في عام 1984 اختير الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أول نقيب لنقابة قراء القرآن الكريم، التي كان أحد المنادين بها، وتوفى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى 30 نوفمبر عام 1988 عن عمر يناهز 61 عامًا.
 
وتقدمت نقابة محفظى وقراء القران الكريم بخالص العزاء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، لأسرة الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهم اللواء القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد والقارئ الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد فى وفاة أخيهم خالد عبد الباسط عبد الصمد.
 

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة ابن عبد الباسط عبد الصمد

نقابة قراء القرآن الكريم

نجل عبد الباسط عبد الصمد

اخبار مصر



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