طقس الشرقية مائل للبرودة مشمس معظم الأوقات.. صور

تشهد محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة مشمس معظم الأوقات، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 22 والصغرى 8 درجات، ونسبة سقوط أمطار 0%، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 55% والرياح 5 كم/ ساعة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء ، طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.