ضبط شخصين والبحث عن 4 آخرين أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

شهدت قرية بهوت التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، واقعة مؤسفة، بعد خطف مجموعة مسلحة لأحد الشباب من أحد المقاهي بالقرية، بعد إطلاق وابل من النيران، مما أدي إلى إصابة أحد الشباب الموجودين على المقهي، وتم نقله إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة، واصطحبوا الشاب الآخر المطلوب إلى منطقة فتاة كان قد تقدم لخطبتها، ورفضته أسرتها، واعتدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء والنارية، ونزعوا ملابسه وأجبروه على ارتداء "قميص نوم" حريمى، وصوروه وهددوه بعدم الاقتراب من الفتاة مرة أخري، ثم تركوه بالشارع، وتم نقله إلى المستشفي عقب ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث الدقهلية، بإصابة شاب بطلق ناري على أحد المقاهي بقرية بهوت التابعة لمركز نبروة، واختطاف آخر.

انتقل ضباط مباحث مركز نبروه إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجموعة مسلحة من عائلة المغازي بالهجوم على مقهي وإطلاق نار بشكل استعراضي عشوائي، مما أدي إلى إصابة أحد الشباب، وخطف آخر إلى مكان تمركز عائلتهم، وتعدوا على الشاب، وتم إجباره على ارتداء قميص نوم، وتمكن ضباط المباحث من القبض على اثنين من المتهمين، وجاري ضبط أربعة آخرين مشاركين فى الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.