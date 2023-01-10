شاهد.. ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى الإسماعيلية

يبرز فيديو ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة، حيث كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية والوقوف أعلى السيارة أثناء سيرها بطريق (الإسماعيلية / الزقازيق) الزراعى بدائرة مركز شرطة أبو صوير معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو وتم التحفظ عليها، وتبين أنها ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبسؤاله أفاد بأن قائد السيارة نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض والتباهى.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.