أعلنت وزارة الصحة الروسية، مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، جراء هبوط قوى لطائرة ركاب روسية شمالى روسيا.
وأشارت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى هبوط قوى لطائرة ركاب روسية من طراز "أنتونوف-2"، في مقاطعة أرخانغلسك، مضيفة أنه يوجد طفلان من بين المصابين العشرة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
وأوضحت أن حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، واثنين فى حالة خطيرة، وأربعة في حالة متوسطة، وثلاثة آخرين، من بينهم طفلان إصابتهم خفيفة.
وفى وقت سابق، قالت شركة طيران إن مطار خاباروفسك الروسي أغلق مؤقتاً الثلاثاء، بعد انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط.
وحسب موقع الشرق، كتبت شركة "طيران خاباروفسك" على تطبيق "تيليجرام" أن استعدادات إجلاء الركاب مستمرة.
وذكرت في وقت لاحق أنه تم إعادة فتح مهبط للطائرات بالمطار مجدداً
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