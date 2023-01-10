وأشارت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى هبوط قوى لطائرة ركاب روسية من طراز "أنتونوف-2"، في مقاطعة أرخانغلسك، مضيفة أنه يوجد طفلان من بين المصابين العشرة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأوضحت أن حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، واثنين فى حالة خطيرة، وأربعة في حالة متوسطة، وثلاثة آخرين، من بينهم طفلان إصابتهم خفيفة.