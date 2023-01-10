دراسة توضح الآثار طويلة المدى لكورونا على الجهاز المناعي وفقا لنوع الجنس

كتبت فاطمة ياسر

نشر موقع ميدكال اكسبريس “medicalxpress”، دراسة توضح الآثار طويلة المدى للعدوى من كورونا على الجهاز المناعي، وفقا لنوع الجنس ذكورا أم إناثا، كما ذكر الدكتور جون تسانج عالم المناعة في جامعة بيل بالولايات المتحدة الأمريكية .

فبعد أن يواجه الجسم مسببات الأمراض ، هل يعود جهاز المناعة إلى خط الأساس السابق؟ أم أن عدوى واحدة تغيرها بطرق تغير من كيفية استجابتها، ليس فقط لفيروس مألوف ولكن أيضًا للتهديد الفيروسي أو البكتيري الجديد الذي تواجهه؟، أسئلة قام بإجابتها عالم المناعة، مشيرا إلى أن نظام المناعة يعود إلى خط الأساس المستقر السابق بعد الإصابة الفيروسية، وسمح ظهور جائحة كوفيد-19 له ولزملائه باختبار هذه النظرية، ووجدوا أن الإجابة تعتمد على جنس الفرد ، وفقًا لدراسة نُشرت في 4 يناير في مجلة Nature .

وبالنسبة للدراسة ، قام فريق بقيادة تسانج، الذي كان في ذلك الوقت في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، وزملاؤه ، بمن فيهم المؤلف الرئيسي راشيل سباركس ، بتحليل منهجي للاستجابات المناعية للأشخاص الأصحاء الذين لديهم لقاح الانفلونزا، و من هذه البيانات ، قاموا بعد ذلك بمقارنة الاستجابات بين أولئك الذين لم يصابوا قط بفيروس SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 ، وأولئك الذين عانوا من حالات خفيفة ولكن تعافوا.

ووجدوا أن أجهزة المناعة لدى الرجال الذين تعافوا من حالات خفيفة من كورونا و استجابت بشكل أقوى للقاحات الإنفلونزا من النساء اللائي تعرضن لحالات خفيفة أو الرجال والنساء الذين لم يصابوا أبدًا.

وتم تغيير الحالة المناعية الأساسية لدى الرجال المصابين سابقًا بـ SARS-CoV-2 بطرق غيرت الاستجابة لتعرض مختلف عن SARS-CoV-2 ، كما قال المؤلفون.

وقال تسانج ، أنه كانت هذه مفاجأة كاملة فالنساء عادة ما يكون لديهن استجابة مناعية أقوى لمسببات الأمراض واللقاحات ، ولكنهن أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

وقد تكون النتائج مرتبطة أيضًا بملاحظة تمت في وقت مبكر من الوباء، و كان الرجال أكثر عرضة للوفاة من استجابة مناعية جامحة أكثر من النساء بعد الإصابة بفيروس كورونا، وتشير النتائج الجديدة إلى أنه حتى الحالات الخفيفة من كورونا قد تؤدي إلى استجابات التهابية أقوى لدى الذكور مقارنة بالإناث ، مما يؤدي إلى تغيرات وظيفية أكثر وضوحًا في جهاز المناعة لدى الذكور ، حتى بعد فترة طويلة من التعافي.

وكشف تحليلهم لحالة الجهاز المناعي وصولاً إلى مستوى الخلايا الفردية عن العديد من الاختلافات بين الذكور الذين تم شفاؤهم من كورونا والضوابط السليمة والإناث المتعافيات من كوفيد 19 ، قبل تلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا وبعدها.

فعلى سبيل المثال ، أنتج الذكور المصابون سابقًا المزيد من الأجسام المضادة للإنفلونزا وأنتجوا مستويات متزايدة من الإنترفيرون ، والتي تنتجها الخلايا استجابةً للعدوى أو اللقاحات، وبشكل عام ، تتمتع الإناث الأصحاء باستجابات أقوى من مضاد للفيروسات مقارنة بنظرائهن من الذكور.

ويقول المؤلفون إن فهم الآثار المستمرة لـ كورونا، وجهاز المناعة أمر بالغ الأهمية ، حيث أصيب أكثر من 600 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن ، ولا يزال ظهور أعراض كورونا طويلة الأمد لدى بعض الأشخاص يمثل مشكلة كبيرة. قلق صحي.

وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون احتمال أن تؤدي أي عدوى أو تحد مناعي إلى تغيير الحالة المناعية لإنشاء نقاط تعيين جديدة، ومن المحتمل أن تتشكل الحالة المناعية للفرد من خلال العديد من حالات التعرض والاضطرابات السابقة.

ويعتقد تسانغ أن هذه النتائج قد تساعد العلماء أيضًا على إنشاء لقاحات أفضل ضد التهديدات المتنوعة ، على سبيل المثال ، محاكاة كيف يغير كوفيد-19 الخفيف خط الأساس المناعي للذكور.