جامعة سوهاج تمنح باحث كفيف درجة الماجستير فى الدراسات الإسلامية بكلية الآداب

منح قسم الدراسات الاسلامية بكلية الاداب بجامعة سوهاج درجة الماجستير للباحث أحمد كامل السيد أحمد (باحث كفيف من الخارج)، تحت عنوان"المقاصد الشرعية لأحكام العبادات المتعلقة بذوي الإحتياجات الخاصة"، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، والدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب وطلاب الجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تسعي باستمرار نحو دعم ذوي الإعاقات علي استكمال دراساتهم، وتشجيعهم على المشاركة في كافه المجالات العلمية والبحثية والثقافية المختلفة، مشيراً الي ان هيئة الإشراف علي الرسالة ضمت كلاً من الدكتور محمد عبد الرحيم محمد أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، والدكتور خالد فؤاد محمد بليل مدرس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة سوهاج.

كما ثمن الدكتور حسان النعماني خلال كلمته، اجتهاد الباحث وتغلبه على الصعاب التي واجهته بالعزيمة والصبر من أجل ان يحقق هدفه، حيث تم منحه درجة الماجستير بتقدير جيد جداً، موضحاً ان هيئة المناقشة والحكم علي الرسالة ضمت كلاً من الدكتور محمد عبد الرحيم محمد أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة المنيا (مشرفا ورئيساً)، الدكتور إبراهيم رشاد صبري استاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي (مناقشاً)، الدكتورة آمال محمود عوض أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة سوهاج.