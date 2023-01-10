تعليم بورسعيد: تكريم 4 طلاب من مدرسة" النور "لمشاركتهم فى ملتقى المواهب

بورسعيد محمد فرج

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم 4 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين ومشرفيهم لمشاركتهم في مسابقات العزف الغناء والإلقاء بملتقى المواهب والنجوم.

ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن هذا الملتقى نظمته الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في الفترة من 30 ديسمبر 2022 حتى 2 يناير الجاري بالمدينة الشبابية بمدينة الغردقة بهدف اكتشاف وصقل ورعاية الموهوبين من طلاب مدارس المكفوفين على مستوى الجمهورية.

وأكدت وكيل الوزارة أن الطالب عزت محسن حامد الشريف المقيد بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة قد حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة العزف بالملتقى، بينما شاركت الطالبة بسنت احمد مختار بالصف الثالث الثانوي في مسابقة الإلقاء.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن الطالبة يارا حسن درويش بالصف الثاني الإعدادي والطالب مهند رامي رفاعي بالصف السادس الابتدائي، قد مثلوا تعليم بورسعيد بالمشاركة في مسابقة الغناء بنفس الملتقى.

كما كرمت وكيل الوزارة الأستاذ محمود عز الدين مدير مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر والأستاذة انجى القطري الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لجهودهم المبذولة أثناء إشرافهم على الطلاب المكرمين أثناء فترة الملتقى.

جاء ذلك في مكتب سيادتها بديوان المديرية بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ السيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة.