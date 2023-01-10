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تعليم الجيزة: تصحيح امتحانات صفوف النقل أولا بأول

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:20 م
تعليم الجيزة: تصحيح امتحانات صفوف النقل أولا بأول وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتابع سير الامتحانات في المدارس
كتبت – مرام محمد

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شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، انتظام طلاب صفوف النقل داخل اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي اليوم، امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط، وذلك وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتابع أشرف سلومة، وكيل الوزارة، اليوم أعمال امتحانات نصف العام لسنوات النقل المختلفة بإدارتى الوراق وشمال، حيث تفقد مدرسة العميد محمد فوزى، الإعدادية بنات، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية المشتركة، ومدرسة باحثة البادية التجارية بنات، ومدرسة العروبة الابتدائية المشتركة؛ للاطمئنان على سير امتحانات النقل للتعليم الفنى.

وشملت الزيارات متابعة لجان الامتحانات ومناقشة الطلاب فيما قد يقابلهم من عوائق تعوق سير العملية الامتحانية، وكذلك متابعة الكنترولات وأعمال التصحيح، ونبه وكيل الوزارة على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، وكذلك ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية.

ونبه وكيل الوزارة، على توفير جميع متطلباتها وبشكل فورى ويمنع منعا باتا حيازة تليفون محمول حتى لو مغلق داخل اللجان، وعلى عدم التواجد خارج اللجان ومنع التجمعات بعد انتهاء الامتحانات وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم، مؤكدا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت على أنه تم وضع أسئلة الامتحانات من خلال بنوك الأسئلة وتختلف من مدرسة لأخرى، وتقيس مستويات الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة.

وكشفت "الوزارة"، عن طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية و يحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى.

امتحانات صفوف النقل في الجيزة
امتحانات صفوف النقل في الجيزة

 

امتحانات صفوف النقل
امتحانات صفوف النقل

 

انتظام امتحانات صفوف النقل في الجيزة
انتظام امتحانات صفوف النقل في الجيزة

 

انتظام فى لجان امتحانات رابعة وخامسة ابتدائى وتانية إعدادى بالجيزة
انتظام فى لجان امتحانات رابعة وخامسة ابتدائى وتانية إعدادى بالجيزة

 

انتظام فى لجان امتحانات رابعة وخامسة ابتدائى
انتظام فى لجان امتحانات رابعة وخامسة ابتدائى

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد سير الامتحانات بالمدارس
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد سير الامتحانات بالمدارس

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد سير الامتحانات
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة يتفقد سير الامتحانات

 

وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد سير الامتحانات في المدارس
وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد سير الامتحانات في المدارس

 


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