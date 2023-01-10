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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:26 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 16085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 19470 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 6621 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4331 نقطة.

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