البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مصر لرأس المال المخاطر بقيمة 23.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي ل لبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة مصر لرأس المال المخاطر بحجم تداول 700 ألف سهم بقيمة 23.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الأخوة للاستثمار بحجم تداول 64.3 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 869.6 ألف سهم بقيمة 37.8 مليون جنيه من خلال تنفيذ 42 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.035 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 999.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 10.4%، واستحوذت المؤسسات على 19.90% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 117.2 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 50.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 16096 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2770 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19471 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 6620 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4331 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1280 نقطة.